Bärin holt WM-Titel

Die Kurpfalz-Bären haben eine frisch gebackene Weltmeisterin in ihren Reihen: Amelie Möllmann gewann am Sonntagabend mit der deutschen Nationalmannschaft das Finale im Beachhandball. Im Endspiel siegte die DHB-Auswahl gegen Möllmanns Bären-Teamkollegin Mireia Torras Parera und Spanien mit 2:0 nach Sätzen. Es ist der erste WM-Titel in der noch jungen Historie der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft.

„Ein Jahr nach der Europa- auch die Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist ein fantastischer Erfolg“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. „Und unseren Frauen steht in wenigen Wochen mit den World Games in den USA das nächste Highlight bevor.“ fred