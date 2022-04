Balance beim Sparen und sinnvollen Investieren

Ketsch/Hockenheim. Marco Schnepf, der bei der Bürgermeisterwahl für die Rathausspitze in seiner Heimatgemeinde Ketsch kandidiert, drücke aufs Tempo und weite mit der selbst gesetzten Zielvorgabe „Gemeinsam Ketsch voranbringen“ sein Netzwerk weiter aus, heißt es in einer Mitteilung. In Hockenheim sprach der 39-jährige Bürgermeisterkandidat mit den beiden CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm und Dr. Albrecht Schütte über die Finanzbeziehungen von Land und Kommunen, über Wirtschaftsförderung und Klimaschutzmanagement.

Bereits Ende November 2021 hatte Schnepf mit Sturm über die Kinderbetreuung und den ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung diskutiert (wir berichteten). Nun war der Teilnehmerkreis um Dr. Schütte, Finanzexperte und Mitglied des Finanzausschusses des Landtags erweitert worden. Schnepfs engagiertes Werben um starke Unterstützung der Kommunen durch das Land habe bei Sturm und Schütte offene Türen eingerannt, denn beide Landespolitiker fühlten sich der sogenannten „kommunalen Familie“ eng verbunden und seien beide nach wie vor auch als Gemeinderäte in der Kommunalpolitik aktiv.

„Kein Bundesland unterstützt seine Städte und Gemeinden so stark wie Baden-Württemberg – und dies nicht nur in der Corona-Zeit“, dieser Aussage von Schütte konnte sich Schnepf nur anschließen: „Es ist wichtig, sich in den vielen, nahezu überwältigenden Fördermöglichkeiten zurechtzufinden und sie bestmöglich für die eigene Kommune zu nutzen.“ Sein für seine Gemeinde geplantes Konzept präsentierte Schnepf beiden Parlamentariern: „Die Verwaltung arbeitet für Ketsch am effektivsten, wenn wir die Ressourcen, die in der Gemeinde vorhanden sind, würdigen, vernetzen und nutzen. Ich plane eine Organisation unserer Verwaltungskräfte in amtsübergreifenden Projektgruppen. Dort sollen die umfangreichen Anträge geprüft und beraten werden, welche Zuschüsse die Gemeinde bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen können.“

Schnepf: „Mein Ziel ist die Balance aus Sparsamkeit und sinnvollen Investitionen für einen stabilen Haushalt. Der nachhaltige Abbau von Schulden für die Gesundung des Ketscher Gemeindehaushalts soll zu dessen Stärkung beitragen. Ich stehe für einen transparenten, optimierten Haushalt. Wir müssen dessen Zustand analysieren, neue Konzepte finden und diese gemeinsam umsetzen. Ich strebe Investitionsmaßnahmen an, die Ketsch wirtschaftlich auf die nächste Ebene wachsen lassen.“

Förderung für Rheinhalle?

Auch hier habe Schnepf konkrete Ideen geliefert: „Ich arbeite für ein lebendiges Ketsch, in dem Kultur, Sport und alle Vereine sich entfalten können. Ein mögliches Projekt ist die für unsere Gemeinde wichtige Rheinhalle. Unser Ortskern wurde saniert und es gilt zu prüfen, ob die Rheinhalle als dem Sanierungsgebiet dienendes Gebäude ebenfalls Fördermöglichkeiten erhalten kann. Es ist wichtig zu wissen, wann welche Fördermöglichkeiten verfügbar sind, damit die Gemeinde sie in diesem Zeitraum abschöpfen kann.“

Im offenen Austausch mit der Landesebene solle auch die Verknüpfung von Wirtschaft und Klimaschutz gelingen. Ketschs Klimaschutzmanagement solle über den Standard hinauswachsen. Schnepfs Vision für seine Heimatgemeinde: „Die Veränderung in Ketsch soll spürbar werden, wir wollen konkrete Umweltschutzmaßnahmen identifizieren und ihre Bezuschussung prüfen und die Einzelschritte nach Möglichkeit fördern lassen.“ zg

