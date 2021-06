Band "Pascal and Friends" spielt Open Air in Ketsch

Ketsch/Brühl. Das Jugendzentrum (Juz) war von November bis Mai geschlossen - die jüngste Veranstaltung der Mobilen Jugendarbeit ist eineinhalb Jahre her. Umso erfreuter ist das Team mit Jens Petri, dass nun ein Open-Air-Konzert angekündigt werden kann: Am Samstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) sorgen „Pascal and Friends“ auf dem Gelände direkt neben dem Schwimmbad (im Bruch 3/2) mit Livemusik für gute Stimmung.

AdUnit urban-intext1

„Zu der Idee kam es relativ einfach: Pascal ist ein gebürtiger Brühler und er hilft bei uns im Jugendzentrum ehrenamtlich mit. Er machte den Vorschlag zu einem Sitzkonzert, so wie es gerade verschiedene große Bands machen“, erklärt Jens Petri von der Mobilen Jugendarbeit. Mit der Idee, hinter der Rheinhalle ein musikalisches Liveevent zu veranstalten, sei man bei der Gemeindeverwaltung vorstellig geworden und habe schließlich das „Go“ erhalten. „Die Gemeinde unterstützt uns bei der Organisation“, sagt Petri. Zum einen beispielsweise werde die Maifestbühne zu diesem Anlass aufgebaut. Zum anderen bekomme man Dixitoiletten.

Das Hygienekonzept - mit zweigeteiltem Haupteingang zum Ein- und Auslass unter anderem - habe zunächst die „3Gs“ vorgesehen, könne nun aber nach Inkrafttreten der neuesten Corona-Verordnung darauf verzichten. In jedem Fall würden die Vorgaben, die zum Zeitpunkt des Konzerts zu berücksichtigen seien, umgesetzt, betont Jens Petri.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Impfen Virologin Freyschmidt stellt sich Fragen von Jugendlichen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Schmierereien in Ketsch sollen übermalt werden Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sammelaktion Spenden für Katzenstation Mehr erfahren

Wertige Party-Cover-Musik

Die Band „Pascal and Friends“ sei keine Unbekannte, habe schon den Weihnachtsrock im Juz in Brühl übernommen. Pascal Göpel und Musikgefährten gründeten sich Ende 2018 mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Party-Cover-Musik zu machen. „Aus dieser Motivation heraus bildete sich schnell ein junges, dynamisches, gut eingegroovtes Ensemble - bereit, die Bühnen der Region und alles darüber hinaus zu erobern“, heißt es im Pressetext der Band.

AdUnit urban-intext2

In Sachen Repertoire zieht die siebenköpfige Formation aus dem Rhein-Neckar-Kreis weder zeitlich noch genretechnisch klare Grenzen: „Pascal and Friends“ warten mit Klassikern der 1980er Jahre ebenso auf wie mit hochaktuellen Hits, spielen von Rock und Pop bis zu Rap- und Hip-Hop-Elementen alles, was den Körper in Bewegung bringt, die Beine zum Tanzen und die Kehlen zum Singen anregt.

Jens Petri erklärt, dass es zu diesem als Sitzkonzert gestalteten Event nicht nur einen Vorverkauf, sondern auch eine Abendkasse gebe. mab

AdUnit urban-intext3

Karten im Vorverkauf zu 5 Euro gibt es über Paypal pascalandfriends@yahoo.com

AdUnit urban-intext4