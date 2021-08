Barfußpfad und lauter Jubel

Ketsch. Trubel herrschte am Donnerstag im Pfarrgarten hinter der katholischen Kirche St. Sebastian. Eine Menge Kinder strömte bestens gelaunt zum Ferienprogramm der beiden Kirchengemeinden. Nachdem die Corona-Tests kontrolliert und die Namen abgehakt waren, konnte der Tag „Rund um die Natur“ beginnen. Los ging’s mit lustigen Spielen, in denen sich die bunt zusammengewürfelte Truppe von Kindern im Alter zwischen sieben und 13 Jahren kennenlernen konnte. Highlight war die Riesenschnake, die sofort treffsicher zustach, wenn ein Name nicht schnell genug gerufen wurde.

In Gruppen wurden verschiedene Programmpunkte absolviert. In einer Ecke des Gartens bastelten die eifrigen Naturforscher aus Fundstücken aus dem Wald eindrucksvolle Windspiele für den heimischen Garten oder Balkon. Andere machten sich mit Bildausschnitten auf den Weg zum Anglersee und suchten begeistert nach den Gegenständen, die sich hinter den Detailansichten verbargen. Natürlich verlockten die Brombeerhecken zum Snack auf der Entdeckungstour.

Im Pfarrgarten wagten sich Mutige mit verbundenen Augen auf den Barfußpfad und errieten verschiedenste Untergründe aus Feld, Wald und Wiese. Eine Attraktion war das Wikinger-Schach, bei dem viel Geduld und Geschick gefragt war, um die Klötze der gegnerischen Mannschaft umzuwerfen. Bei jedem Treffer erklang lauter Jubel. Strategie war beim „Vier-gewinnt-Spiel“ gefragt – mit Spielsteinen aus dem Wald. Viel gelacht wurde bei der Pantomime, bei der Tiere aller Kontinente nachgeahmt werden mussten. Viel zu schnell verflog die Zeit, und die Teilnehmer waren sich einig, dass sie nächstes Mal wieder dabei sein wollen – trotz der lästigen Schnaken. zg