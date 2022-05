Ketsch. Für den Basteltag der Bücherei in Zusammenarbeit mit der VHS am Dienstag, 10. Mai, erfolgt die Anmeldung ab Montag, 2. Mai (telefonisch ab 8 Uhr unter 06202/60 67 76). Jennifer Bayer leitet Kindergartenkinder ab vier Jahren von 14.30 bis 15.15 Uhr und Grundschulkinder von 15.30 bis 17 Uhr an. Die Materialkosten (Kindergartenkinder 2,50 Euro, Grundschulkinder 3,50 Euro) müssen bis Donnerstag, 5. Mai, vorab bezahlt werden.

