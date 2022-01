Basteltüten „to go“

Ketsch. Die beliebte Bastelstunde für Kindergarten- und Grundschulkinder in Zusammenarbeit mit der VHS Schwetzingen kann momentan nicht wie gewohnt in der Bücherei stattfinden, deshalb bietet das Team vorerst weiterhin Basteltüten zum Mitnehmen an. Die Anmeldung erfolgt ab Montag, 31. Januar, telefonisch ab 8 Uhr unter 06202/60 67 76.

Die Materialkosten betragen für Kindergartenkinder ab 4 Jahren 2,50 Euro und für Grundschulkinder 3,50 Euro. Die Basteltüten müssen bis spätestens Donnerstag, 3. Februar, bezahlt werden (Bezahlung entweder mit 2G-Nachweis direkt in der Bücherei oder kontaktlos über den Briefkasten der Bücherei (bitte in diesem Fall den Namen des Kindes auf den Briefumschlag schreiben).

Mit Anleitung fürs Kreativsein

Danach richtet Jennifer Bayer die Tüten „to go“, die ab Montag, 7. Februar, in der Bücherei abgeholt werden können. Neben den Materialien finden die Kinder auch eine Anleitung fürs Kreativsein daheim. zg

