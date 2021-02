Ketsch. Die beliebte Bastelstunde für Kindergarten- und Grundschulkinder in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwetzingen kann derzeit nicht wie gewohnt in der Bücherei stattfinden. Deshalb bietet das Bücherei-Team Basteltüten zum Mitnehmen an. Die Anmeldung erfolgt ab diesem Montag, 8. Februar, telefonisch ab 8 Uhr in der Bücherei unter der Nummer 06202/60 67 76. Bezahlt wird kontaktlos über den Briefkasten vor der Bücherei bis spätestens Donnerstag, 11. Februar (bitte Materialkosten mit Name im Briefumschlag). Danach richtet Jennifer Bayer die Basteltüten. Ab Montag, 15. Februar, können die „Basteltüten to go“ – ebenfalls kontaktlos – in der Bücherei abgeholt werden. Neben den Materialien finden die Kinder in ihrer Basteltüte auch eine Anleitung, die das Kreativsein daheim einfach macht.

