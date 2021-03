Ketsch. Die Gemeindebücherei bietet ab Montag, 15. März, Basteltüten „to go“ an. Die Kinder können wie gewohnt ab Montag, 8. März, ab 8 Uhr in der Bücherei, Telefon 06202/60 67 76, angemeldet werden. Die Bezahlung erfolgt kontaktlos über den Briefkasten vor der Bücherei bis spätestens Donnerstag, 11. März. Materialkosten sind 2,50 Euro für Kindergartenkinder, 3,50 Euro für Schulkinder. Ab Montag, 15. März können die Basteltüten „to go“ – ebenfalls kontaktlos– in der Bücherei abgeholt werden.

