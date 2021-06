Baubeschluss als einziger Punkt

Ketsch. Der Gemeinderat wird am Montag, 7. Juni, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rheinhalle einberufen. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten vom Bericht des Bürgermeisters bis zu Anfragen der Besucher ist der vorgesehene Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Neurott Neufassung, 1. Änderung“ einziges Thema, es ist dem dringenden Kindergartenneubau geschuldet.

Die Sitzungsbesucher werden gebeten, ab dem Betreten der Rheinhalle dauerhaft für die gesamte Gemeinderatssitzung eine Mund-Nase-Bedeckung – entweder eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske – zu tragen. Auch weiterhin gilt die allgemeine Abstandspflicht von mindestens 1,5 Meter. Um im Bedarfsfall eine Nachverfolgung der Infektionskette gewährleisten zu können, werden am Eingang Name und Anschrift der Besucher erfasst. Zudem besteht im Eingangsbereich die Möglichkeit der Handdesinfektion, von der umfassend Gebrauch gemacht werden soll – so bittet die Verwaltung. zg