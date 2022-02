Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

es hat mich erwischt! Ich war wie jeden Morgen mit meinem Herrchen auf der Gassirunde und habe mich echt über die wenigen kleinen Schneeflocken gefreut. Es war spannend, wie diese auf meiner feinen Zunge gerade so dahinschmolzen. Daheim machte ich ein wohlverdientes Nickerchen und plötzlich riss mich ein grummelndes Geräusch aus meinen Träumen. Was war das? Irgendein Vieh, das sich hier bei uns eingeschlichen hat? Als das Geräusch wieder zu hören war, stellte ich fest, dass es von mir, also praktisch aus mir herauskam. Mein Herrchen hörte es auch und war gleich ganz besorgt. Mir hat so gar nichts schmecken wollen und auch die nächste Gassirunde war eher – naja, reden wir nicht drüber.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als am nächsten Tag mein Bauch immer noch komisch grummelte, sagte mein Herrchen: „Marley, ich glaube, wir fahren besser mal zum Tierarzt. Es ging mit der fahrenden Blechkiste nach Plankstadt. Dieser Tierarzt war recht freundlich, knuddelte und tätschelte mich, legte mir so ein silbernes Teil auf den Bauch und bemerkte, dass ich wohl gerade Bauchgrummeln habe, was derzeit viele Hunde hätten, die gerne an Schnee und Eis schlecken.

Und stellt euch vor, er kannte mich bereits aus der Zeitung! Ob er jetzt als Promi-Arzt durchgeht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle erzählte er etwas von Schonkost und hat meinem Herrchen was für mich mitgegeben und meinte, dass es mir bald wieder besser gehe.

Daheim gab ich natürlich mit meinem besten Hundeblick den „sterbenden Schwan“, was dazu führte, dass mein Herrchen sich kaum traute, von meiner Seite zu weichen und mir endlos Streicheleinheiten verschaffte, hehe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Diese Schonkost entpuppte sich als gar nicht so schlecht und wurde speziell für mich frisch gekocht, wie sich das eben gehört. Kurzum der Tierarzt behielt recht. Nach ein paar Tagen war das Grummeln weg. Doch das mit dem Schnee, das merke ich mir – vielleicht, wenn ich dran denke – oder auch nicht.

Euer Marley csc