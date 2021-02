Ketsch. Die Ketscher Grünen laden zu ihrem monatlichen öffentlichen Gespräch am Dienstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr ein. Es wird als Online-Videokonferenz stattfinden. Es kann auch nur per Telefon teilgenommen werden, teilen die Grünen mit.

Dabei soll gemeinsam am Klimakonzept gearbeitet werden. Es gibt zudem Gelegenheit mit dem Landtagskandidaten Dr. Andre Baumann rund um die Wahl zu sprechen. Baumann wird ab etwa 20.30 Uhr an der Konferenz teilnehmen. Fragen und Anregungen zur nächsten Gemeinderatssitzungen werden ebenfalls aufgenommen und besprochen werden. Die Zugangsdaten sind auf www.gruene-ketsch.de zu finden. Für eine Teilnahme per Festnetztelefon gibt es folgende Nummer und Pin: 0906/97 75 92 39, PIN 3323 8521 47# – unbedingt auch das #-Zeichen am Ende eingeben.

Eine ausführliche Anleitung kann per E-Mail angefordert werden unter nick.eberhardt@gruene-ketsch.de. Grundsätzlich sind die Grünen auch telefonisch erreichbar: die Sprecherin der Fraktion, Heike Schütz, unter 06202/9 78 56 80; der Sprecher des Ortsverbandes, Nikolaus Eberhardt, unter 01590/6 23 01 02. zg