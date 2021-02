Ketsch/Altlußheim. Die Überraschung war nach Weihnachten groß, als Beate Weigand aus Altlußheim den Anruf vom Central Kino in Ketsch erhielt: „Ich konnte es kaum glauben, dass ich den ersten Preis gewonnen habe und meine Kinder waren nach dieser tollen Neuigkeit völlig aus dem Häuschen. Auch mein Mann wollte erst nicht glauben, dass dieses einzige Los gewonnen hat“, erinnert sich die 42-Jährige im Gespräch.

Über unsere Zeitung habe sie in der Adventszeit von der Aktion des Central Kinos in Ketsch gehört und sofort online ein Ticket für die „Geistervorstellung“ an Heiligabend geordert. Im Zuge dessen habe sie ihren Kindern Tessa (9) und Lukas (7) vermittelt, dass es durch Corona für kulturellen Einrichtungen aktuell sehr schwierig sei, denn sie erzielten keine Einnahmen. „Weiter habe ich ihnen erklärt, dass man durch diese Aktion das Kino in Ketsch unterstützten kann und das fanden beide toll. Mir persönlich liegt es sehr am Herzen, dass die Kinos diese Krise überleben, denn gäbe es keine Kinos mehr, würde mir etwas fehlen“, bekräftigt die zweifache Mutter.

Im Sperrsitz hat es gefunkt

Kino sei etwas, was die heutige Pfarrsekretärin schon seit ihrer Jugend genieße. „Früher hat man sich ja gerade für ein Date zu einem Kinobesuch verabredet. Tatsächlich hatten mein jetziger Mann Christian und ich unser erstes Date auch im Kino“, schwelgt die ehemalige Mannheimerin in Erinnerungen.

Dabei sei es ihr prinzipiell gar nicht so wichtig, den neuesten Blockbuster als Erstes zu sehen, vielmehr gehe es ihr um das große Kinoerlebnis – dann muss der Film nicht der aktuellste sein. Dass Konzept des Kinos in Ketsch findet sie prima und ist öfters zu Gast: „Hier ist alles so übersichtlich und familiär. Es ist noch Kino, wie es eben früher war, mit Doppelsitzen und einfach schön mit sympathischer Atmosphäre. Für meine Tochter Tessa habe ich bewusst das Central Kino für ihren ersten Kinobesuch gewählt und wir sahen damals ,Biene Maja’. Gerne gehe ich ab und zu mit Freunden ins Kino und wenn ich mich an einen Film besonders erinnern soll, dann war es der der Streifen ‚Wie ein einziger Tag’, bei dieser Geschichte brachen emotional alle Dämme bei mir und ich heulte von Anfang bis zum Ende“, verrät Beate Wiegand.

Popcorn gehört dazu

Nun darf die Gewinnerin der Weihnachtsverlosung sich auf ein ganz exklusives Kinoerlebnis mit einem Wunschfilm zu einem Wunschtermin und mit ihren Lieben und Freunden freuen. „Aktuell weiß man noch nicht, wann dies sein wird, aber eines steht schon fest: Es wird ein Kinderfilm ausgewählt. Ich möchte für meine Kinder und deren Freunde einen wunderschönen Nachmittag im Kino ermöglichen, wie viele ihrer Freunde dabei sein können, ergibt sich dann, wenn feststeht, was erlaubt ist. Besonders die Kinder haben in den letzten Monaten so viel entbehren müssen, da ist es schön, wenn es ein Ereignis in Zukunft gibt, auf das sie sich freuen können.“

Zu einem echten Kinoerlebnis gehört für die Altlußheimerin vollkommen selbstverständlich auch leckeres Popcorn, was im Central Kino in der Enderlegemeinde stets frisch zubereitet wird.

„Aktuell müssen wir ja alle noch auf Kino verzichten, aber ab und an nutzen wir unseren Fernseher zuhause für einen gemütlichen Filmabend mit Popcorn oder anderen Knabbereien. Wir machen daraus für uns und unsere Kinder ein Highlight, denn bei uns läuft der Fernseher sonst eher selten“, betont Beate Wiegand.

Würde der Lockdown noch länger andauern, fände sie es außerdem toll, wenn das Kinoteam noch einmal ein solch attraktives Gewinnspiel durchführen würde: „Da ich immer gerne an Verlosungen teilnehmen, wäre ich sicher wieder dabei.“