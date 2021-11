Begegnung in Auschwitz

Ketsch. Beim Kirchenkino am Montag, 15. November, im Central wird der Film „Köchin des Kommandanten“ gezeigt. Dabei begegnen sich zwei ungleiche Menschen 1942 im Konzentrationslager Auschwitz (KZ): Rudolf Höß, der Kommandant des Lagers, Herr über Leben und Tod von Millionen, und Sophie Stippel, KZ-Insassin, die er als Köchin in seine Villa holt. Beide kennen sich aus ihrer Jugend in Mannheim. Sophie Stippel ist als Zeugin Jehovas (damals Bibelforscher) seit April 1938 in Konzentrationslagern inhaftiert.

Der Dokumentarfilm des Mannheimer Marchivum begleitet den Enkel von Sophie Stippel, Gerald Sander, bei der Spurensuche. Der Film ermöglicht einen außergewöhnlichen Blick auf die Täter- und die Opferseite im NS-Staat durch eine parallele Darstellung.

Enkelsohn Gast im Central

Für das Gespräch nach dem Film kommen Gerald Sander, der in Weinheim lebt, und Karen Strobel vom Marchivum ins Central. Die Philologin und Archivarin hat die Geschichte von Rudolf Höß und Sophie Stippel für den Film aufgearbeitet. Der Film am Montag, 15. November, beginnt um 19 Uhr. zg