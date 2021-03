Ketsch. Die Auseinandersetzung mit dem Kreuzweg Jesu gibt im christlichen Glauben der Karwoche ihre Sinnhaftigkeit und Tiefe. Das schreibt die Kolpingsfamilie kurz vor Ostern in einer Pressemitteilung.

Jesus begleiten auf seinem Weg der Angst und Hilflosigkeit, des Leidens bis hin zum Tod ist sicherlich eine Erfahrung, die sich in die dunklen Stunden des Lebens jedes Einzelnen übertragen lasse. Alles Belastende, Bewegende, alle Hilflosigkeit und Trauer lässt sich auf diesen Weg mitnehmen. „Die ganze Welt durchlebt eine besondere, schwierige Zeit – das Leben hat sich verändert, beherrscht von Corona ist einfach alles ganz anders“, steht dort. Bewusst stellt Helga Rey diese Krise in den Mittelpunkt ihrer Kreuzweg-Betrachtungen. Die Seelennöte Jesu auf seinem schmerzlichen Weg lassen sich auch in den jetzigen Alltag übertragen.

Persönliche Sorgen und Ängste

Ein Bildnis: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. © Faulhaber

Die Last des Kreuzes – viele Menschen haben ihre persönliche Last zu tragen. Gemeinschaft und Geselligkeit fehlen, berufliche Existenzen sind in Frage gestellt, persönliche Sorgen und Ängste haben die Welt im Griff. Auf seinem Weg begegnet Jesus seiner Mutter. Begegnungen – kostbar geworden, weil nur begrenzt machbar innerhalb von Familie und Freunden. Andererseits – eine Enge, wenn Zeit für sich selbst fehlt.

Jesus fällt unter dem Kreuz – straucheln und fallen, unter der Macht dieses Virus. Möge es gelingen, Kraft und Hoffnung zu schöpfen, Halt zu finden in der Beziehung zu Jesus, ihm ist dieses „am Boden liegen“ nicht fremd. Simon, am Weg stehend, hilft Jesus, das Kreuz zu tragen – eine Geste der Solidarität. Hilfe erfahren, wohltuend setzen sich Pflegepersonal und Ärzte für Erkrankte ein, tragen deren Kreuz symbolisch mit. Jesus wird seiner Kleider beraubt – ein Akt der Entwürdigung. Ansehen und Würde der Menschen in dieser Krise, Freiheiten und Regeln sind neu geordnet. Und schließlich – die Endgültigkeit des Todes, nach dem Leiden die Stille. Das Dunkel nimmt die Verstorbenen auf, die Lebenden bleiben zurück.

Was bleibt, ist Erinnerung, Gedenken und die Zuversicht der Glaubenden an die Auferstehung. Im Vertrauen darauf, dass Ostern niemals ausfällt und das Gebet ermutigt, für sich selbst und die Mitmenschen das zu tun, was notwendig ist, möge dieser Kreuzweg am Ende mit österlichem Licht den Weg der Menschen erhellen.