Bei Abstands- und Geschwindigkeitskontrolle Mittelfinger gezeigt

Ketsch. Bei einer Abstands- und Geschwindigkeitskontrolle hat ein Autofahrer den Mittelfinger in eine Blitzer-Kamera gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, führte die Verkehrspolizei Heidelberg beim so genannten "Speed-Marathon" am 25. März Abstands- und Geschwindigkeitsmessung auf der A 6 in Höhe Ketsch durch. Dabei werden im Gegensatz zu einfachen Geschwindigkeitskontrollen keine Fotos, sondern kurze Videosequenzen aufgenommen, erklärte die Polizei. Bei der Auswertung der dabei gefertigten Aufnahmen fiel den Beamten ein Verkehrsteilnehmer auf, der offenbar die auf der Mittelleitplanke montierte Kamera wahrgenommen hatte und daraufhin seinen ausgestreckten Mittelfinger in beleidigender Weise in die Kamera gestreckt hatte. Er war offensichtlich der irrigen Meinung, er habe die höchst zulässige Geschwindigkeit eingehalten und es werde keine Aufnahme hiervon gefertigt. Allerdings hatte er dabei übersehen, dass er den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug deutlich unterschritten hatte. Auf den Aufnahmen ist der gestreckte Mittelfinger des Fahrers deutlich zu sehen.

Zwischenzeitlich konnte der verantwortliche Fahrer über den Fahrzeughalter ermittelt werden, da es sich um ein Firmenfahrzeug handelte. Neben einem Bußgeld wegen Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestabstands erwartet den Fahrer nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.