Bei flotter Musik mit Disco Fox den Alltag vergessen

Ketsch. Die Tanzfreunde in der Enderlegmeinde starten mit einem Anfängerkurs in Disco Fox für Paare Ende dieses Monats, teilt der Verein mit. Zur Musik übers Parkett wirbeln und einfach Spaß an der Bewegung haben – das können Kursteilnehmer bei den Tanzfreunden, heißt es weiter.

Während die Tanzfreunde im Kinderbereich aktuell großen Zulauf haben, dürften es bei den Kursen für Erwachsene gerne mehr werden, findet der Verein. In Kürze startet ein Anfängerkurs in Disco Fox. Da könne jedes Paar ausprobieren und schauen, ob Tanzen nicht vielleicht das geeignete gemeinsame Hobby werden könne.

Tanzen zaubert ein Lächeln ins Gesicht – das weiß man bei den Tanzfreunden, die nun zu neuen Übungsstunden im Disco Fox einladen. © Tanzfreunde

Selbstverständlich gelte es aktuell noch, die 3G-Regel zu beachten.

„Und wenn die Paare nach einer Tanzstunde den Übungsraum verlassen, haben alle ein Lächeln auf den Lippen. Tanzen macht Spaß, verbindet, hält fit und lässt Alltagssorgen im Allgemeinen sowie Corona-Stress im Besonderen schnell vergessen“, weiß man bei den Ketscher Tanzbegeisterten.

Für den Kurs, der Ende März für Paare beginnt, sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Man freue sich jetzt wieder auf Paare, die den Weg zum gemeinsamen Hobby fänden. Kursbeginn ist jeweils mittwochs an sechs Abenden ab dem 23. März in der Rheinhallengaststätte, Im Bruch 1, um 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Marianne Hoffmann, Telefon 0171/2 46 04 44, und unter www.tanzfreunde-ketsch.de. zg