„Bei Geothermie muss auf Hausbesitzer Rücksicht genommen werden“

Ketsch. Seine Vorstellungsrunde zur Bürgermeisterwahl setzte Kandidat Marco Schnepf fort und traf die Vorstandsmitglieder der Bürgerinitiative „Gegen Tiefengeothermie Brühl/Ketsch“ (BI), wie es in einer Mitteilung heißt. Neben dem Entenpfuhl sei dies ein weiteres Thema, das die Ketscher unmittelbar betreffe, ohne dass es sich direkt auf Ketscher Gemarkung befinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Firma GeoHardt, eine Unternehmensgruppe aus MVV Energie AG und EnBW B-W AG, sei derzeit im Oberrheingraben auf der Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit für die Tiefengeothermie, um dadurch Erdwärme zu nutzen. Weiterhin sei eine ertragreiche Stromerzeugung und Gewinnung von Bodenschätzen wie Lithium durch sogenannte „hydraulische Stimulation“ nicht ausgeschlossen.

Obwohl der Oberrheingraben für dieses Verfahren gute geologische Voraussetzungen biete, blieben noch sehr viele Fragen und Aspekte ungeklärt, heißt es in der Mitteilung weiter. So stehe diesem Vorhaben in erster Linie eine sehr starke Besiedlung des Gebiets entgegen, was unausweichlich zu unterschiedlichsten Konflikten führen könne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Raum stünden ein oder sogar mehrere Tiefengeothermiekraftwerke im Bezirk rund um die große Kreisstadt Schwetzingen. Das vor Jahren erstellte Bohrloch zwischen Brühl und Ketsch verdeutliche die denkbare Nähe zum Gemeindegebiet. Geringe Distanzen zu Einrichtungen wie etwa Klärwerk oder die Brisanz einer möglichen Verunreinigung des hervorragenden Grundwassers stünden im Fokus.

„Weiterhin muss auf Haus- und Wohnungseigentümer Rücksicht genommen werden. Denn Schäden an Gebäuden aufgrund von Erschütterungen sind auch noch in einem Radius von mehreren Kilometern um ein solches Kraftwerk nicht auszuschließen“, lässt sich Schnepf zitieren. Solange hier keine klaren Bereiche einzelner Kraftwerke definiert würden, die dann eine definitive und unbürokratische Kostenzusage im Schadensfall möglich machten, empfinde er das Verfahren für den Einzelnen als zu risikoreich und damit ungerecht.

Schnepf betont, dass die Themen Umweltschutz oder erneuerbare Energien „natürlich unsere Zukunft sein müssen“. Zu keiner Zeit habe dies im Gespräch mit der BI zur Diskussion gestanden. Er habe sich sowohl mit den politischen Kontroversen als auch mit den technischen Vor- und Nachteilen der Geothermie vertraut gemacht. „Dass diese Thematik kein Schwarz-Weiß-Denken zulässt und von diversen Blickwinkeln betrachtet werden muss, steht für mich außer Frage.“ Der offene Austausch mit dem BI-Vorstand habe ihm weitere Perspektiven bei der Tiefengeothermie eröffnet. „Sich selbst in streitbaren Angelegenheiten wertschätzend zu begegnen und zu kommunizieren, ist für mich essenziell. Diese Haltung sehe ich als Grundvoraussetzung für einen den Bürgern zugewandten Bürgermeister“, heißt es abschließend. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3