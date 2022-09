Bei Laufevent dabei sein

Ketsch. Der Spendenlauf am Sonntag, 18. September, hat den Zweck, in Ketsch ein Jugendprojekt zu unterstützen. Der geplante Calisthenics-Park soll hinter dem Parkplatz der Sportvereinigung 06 an der Waldgrenze entstehen.

Die Mobile Jugendarbeit hoffe auf eine rege Teilnahme am diesjährigen Spendenlauf, informiert das Team. Für Essen und Getränke sei gesorgt. Die Band „Hogglefisch“ werde auch dieses Jahr für die musikalische Unterhaltung verantwortlich zeichnen. Das Team dankt schon jetzt dem DRK Ketsch, das erneut freiwillig am Spendenlauf teil-nehme, um die Versorgung vor Ort zu gewährleisten, sollte dies notwendig werden. Anmeldungen für Bambini-, Fünf-Kilometer-, Zehn-Kilometer- und Jugend-Lauf sind möglich unter https://runtix.com/sts/10021/2309. zg