„Bei Michelfelders“ geht ins Freie

Ketsch. „Auch ohne Brücke über’n Rhein“ lautete die Überschrift, unter der Geschichte und Geschichten rund um den Übergang bei Speyer im Fokus stehen sollten – es wäre eine Episode aus der Reihe „Heute Abend bei Michelfelders“ gewesen, die für diesen Donnerstag aber abgesagt wurde. Die Corona-Pandemie legt seit März 2020 die Veranstaltungsserie lahm. Doch nun hat Gastgeberin Gabriele Hönig von Buch und Manufakturwaren eine Idee – warum die kleinen, aber feinen Kulturevents nicht in den Hof in der Hockenheimer Straße verlegen.

Der Einfall wird vom Licht am Ende des Tunnels gespeist, das durch die fallenden Inzidenzen entsteht. „Ab Juni“, so hofft Hönig, finden „Bei Michelfelders“-Abende wieder statt. Den Auftakt am Donnerstag, 17. Juni, würde Marcus Imbsweiler machen. „Er ist Musikjournalist, war schon einmal bei uns und sollte eigentlich im November den Abend gestalten, der dem Beethoven-Jahr gewidmet ist“, erklärt sie.

Im August, genau am 19., würde dann das Intermezzo „... Alles, was der Mensch so (nicht) braucht“ folgen. Die Autoren der „LeseZeit“ präsentieren dabei Geschichten zu den Themen Konsum, Wohlstand, Reichtum und Armut, Überfluss sowie Mangel, Geld und Gier, Luxus, Reisen, Mode und Werbung.

Im Hof der Buchhandlung ist ausreichend Platz für 50 Gäste, die in Vor-Corona-Tagen begrüßt wurden. Im Freien und unter verbesserten Platzbedingungen könnten die Besucher mit dem erforderlichen Abstand ein vorbereitetes Kulturprogramm genießen.

Unter Vorbehalt

„Es ist die Hoffnung, dass die Corona-Lage einigermaßen stabil bleibt. Die Auflagen sind noch nicht absehbar. Die Veranstaltungen sind abhängig davon, was man zu diesem Zeitpunkt darf“, sagt Gabriele Hönig und weiß, dass ihr Ansinnen unter Vorbehalt steht. Aber die Lust auf die Abende „Beim Michelfelders“ ist da. Die Veranstalterin hofft indes, dass auch die mitunter treuen Besucher eine ähnliches Verlangen verspüren. „Wir müssen dann erst einmal schauen, ob es angenommen wird“, sagt sie vorsichtig. Zum aktuellen Zeitpunkt sei angedacht, dass die Vorträge, Aufführungen oder Lesungen ohne Pause über die Bühne gehen.

Wenn es nach Plan läuft und die Corona-Pandemie weiter abflaut, könnte am 16. September Andrea van Bebber zur musikalischen Lesung „Mein Lieblingsbuch – eine Autorin der Region stellt sich vor“ vorstellig werden.

Der Juli ist noch gar nicht geplant, der vorsichtige Optimismus regiert, doch Gabriele Hönig hätte nichts dagegen, wenn ein Programmpunkt rund um Mundart kreiste. Sie hat ein gutes Netzwerk, das sie auch kurzfristig bedienen kann.

Man wird vieles neu lernen müssen – „Bei Michelfelders“ im Freien , im Hof – wie auch die Kunden der Buchhandlung, die seit drei Wochen wieder stöbern dürfen und nach Angaben von Gabi Hönig immer noch ungläubig fragen, ob es tatsächlich wieder erlaubt ist.