Der Gemeinderat in Ketsch hat in seiner jüngsten Sitzung verschiedene Arbeiten am Anbau der Alten Schule auf den Weg gebracht. Stellvertretende Bauamtsleiterin Petra Brandenburger sagte, der Baufortschritt liege über dem geplanten. Das könnte ein Ansporn für die Ratsmitglieder bei der Zusammenkunft in der Rheinhalle gewesen sein, die gleich sieben Beauftragungen beschlossen.

Für

...