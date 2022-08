Beim Hip-Hop gibt es noch freie Plätze

Ketsch. Das Ferienprogramm der Gemeinde Ketsch biegt auf die Zielgerade ein – es gibt von Mittwoch, 31. August, bis Samstag, 10. September, noch insgesamt neun Veranstaltungen. Und bei zwei davon gibt es sogar noch freie Plätze, wie Sandra Alber auf Nachfrage unserer Zeitung sagt: Bei den beiden Veranstaltungen Hip-Hop sind noch Plätze verfügbar.

Diese finden am Mittwoch, 7. September, in der Rheinhallengaststätte statt. Dabei sind die Sechs- bis Achtjährigen von 15 bis 16.30 Uhr an der Reihe, während sich die Neun- bis 13-Jährigen von 16.30 bis 18 Uhr den Beats und Rhythmen widmen.

Wer an diesen Veranstaltungen noch teilnehmen möchte, kann sich bei Sandra Alber, Telefon 06202/60 61 51 oder per E-Mail an Sandra.Alber@Ketsch.de melden. mab