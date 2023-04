Beim Markttag geht es auch ums Kieswerk im Entenpfuhl

Ketsch. Für die am kommenden Montag, 17. April, stattfindende Vereinssitzung stehen wieder zahlreiche Themen auf der Tagesordnung. So wird sich der Verein am Donnerstag, 27. April, beim Markttag auf dem Ketscher Marktplatz präsentieren und für Fragen und Anregungen der Bevölkerung zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei ist der Verein auch Ansprechpartner für die Verhinderung des geplanten Kieswerkes im Gewann Entenpfuhl. Der Verein hofft auf reges Interesse der Bevölkerung und dass er zur Marktplatzbelebung beitragen kann.

Naturerlebnistag in Planung

Weiterhin laufen die Vorbereitungen für den Naturerlebnistag am Sonntag, 7. Mai, der gemeinsam mit der Lokalen Agenda Ketsch und den Naturfreunden Ketsch als Kräuterwanderung mit kleinen Kostproben veranstaltet wird. Start hierzu ist um 14 Uhr am Naturfreundehaus Ketsch.

Mehr zum Thema Hockenheim Verschiebung bei Abfuhr Mehr erfahren Stadtradeln Es gilt, 20 419 Kilometer zu übertreffen Mehr erfahren

Am 7. Mai startet auch wieder die Aktion Stadtradeln für den Rhein- Neckar-Kreis. Bis zum 27. Mai können dann wieder Kilometer gesammelt werden und Radlerteams gegeneinander antreten. Die Lokale Agenda Ketsch und Umweltstammtisch haben auch wieder das „Team Nachhaltigkeit“ eingerichtet und würden sich über zahlreiche Teilnehmer freuen. Die Anmeldung kann unter www.stadtradeln.de erfolgen (Kommune: Ketsch im Rhein-Neckar-Kreis). Dort kann man vorhandenen Teams beitreten oder neue gründen.

Die Vereinssitzung findet um 19.30 Uhr im Clubheim der Naturfreunde Ketsch, Am Weidstück 2, statt. Gäste und Interessierte sind hierzu eingeladen.

Weitere Informationen zum Verein finden sich auch unter www.umweltstammtischketsch.de. zg