Beratung und Begleitung auf Augenhöhe

Ketsch. „Personen in Worten erglänzen lassen“, so bezeichnet Stefanie Reckenthäler die Intention und Motivation, welche hinter ihrem neuen Dienstleistungsangebot „StudyExpert“ in Ketsch steht. Ab November ist die an den Universitäten Mannheim und Heidelberg ausgebildete Akademikerin kompetente und vor allem persönliche Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Themenkreise Bewerbungen, Studium und Lektorat in der Metropolregion Rhein-Neckar.

„Vom professionellen Verfassen von Bewerbungsanschreiben und Lebensläufen, über die Erstellung von Bewerbungsmappen in digitaler oder Papierform, bis hin zu simulierten Bewerbungsgesprächen. Gerne unterstütze ich Berufseinsteiger und Berufserfahrene auf ihrem persönlichen Karriereweg. Dabei sind mir die individuelle Herangehensweise, eine Vertrauensbasis und das Herausarbeiten der persönlichen Stärken meiner Kunden besonders wichtig“, erklärt Stefanie Reckenthäler eines der drei Arbeitsfelder ihres Angebots.

So kleide sie all das, was den Kunden ausmache, in die passenden Worte. Vom Berufseinstieg bis in die Managerebene finde sie den richtigen Ton und wisse, worauf es bei einer guten Bewerbung ankommt.

Auch derjenige, der seine Social-Media-Präsenz professionell gestalten möchte, ist bei „StudyExpert“ richtig.

Weg durch den „Uni-Dschungel“

Zusätzlich ist die Autorin von veröffentlichter wissenschaftlicher Fachliteratur Ansprechpartnerin für Studenten. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie anspruchsvoll es ist, sich im ‚Uni-Dschungel’ durchzuschlagen. Von der Übersicht, welche Studienmöglichkeiten sich bieten, über das Wissen, wie man Referate vorbereitet oder wie beispielsweise wissenschaftliches Schreiben funktioniert. Hier sind Studierende oft auf sich allein gestellt. Studienberatungen an den Universitäten gibt es zwar, mein Mehrwert liegt darin, dass ich mit viel Empathie und Fachwissen gerne Studierende in allen Phasen des Studiums begleite, was viel Zeit sparen kann und für Entspannung im Studienalltag sorgt“, so die Gründerin von „StudyExpert“.

Allergrößte Sorgfalt im Blick

Von Seminar- bis hin zu Doktorarbeiten verfügt Reckenthäler über mehrjährige Erfahrung im Lektorieren wissenschaftlicher Arbeiten. „Mit allergrößter Sorgfalt prüfe ich Arbeiten in den Aspekten Orthografie, Grammatik, Kohärenz und Stil, damit am Ende ein formal und inhaltlich ‚rundes’ Werk abgegeben werden kann“, versichert die Sprachexpertin. Ob in einem Einzeltermin oder als Beraterin für eine Gruppe, Reckenthäler passt sich den Anforderungen ihrer Kunden gerne an.

„Ich freue mich über die unverbindliche Kontaktaufnahme von Interessenten per Telefon, E-Mail oder Textnachricht. Zuverlässigkeit, Individualität und Genauigkeit sind dabei Werte, die mein Verständnis von vertrauensvoller Zusammenarbeit prägen und von der meine Kunden profitieren“, so Stefanie Reckenthäler von „StudyExpert“ im Gespräch mit unserer Zeitung. csc