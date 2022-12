Bernd Völker wuchert mit der höchsten Laufleistung

Ketsch. Sehr erfreut begrüßte Gabi Kief, die Vorsitzende des Marathonteams Ketsch (MTK), bei der Jahresabschlussfeier rund 50 Prozent mehr Gäste als im vergangenen Jahr, darunter das Ehrenmitglied Walter Gottermeier sowie Ingrid und Rudolf Pongs, die extra aus Hannover anreisten. Dankesworte richtete sie an das Organisationsteam, das auch den Service übernahm.

Nach dem gemeinsamen Essen folgte der Jahresrückblick. Bei 30 Laufveranstaltungen war das MTK vertreten. Den Marathon liefen Hervé Mangonaux und Michael Stuhldreier in Boston und Christian Hildenbrand in Luzern. Letzterer finishte außerdem den Ultra in Zermatt mit 2300 Höhenmetern über 45 Kilometer, und beim Großglockner sah er die Ziellinie nach 37 Kilometern.

Halbmarathon am beliebtesten

Bockenheim war hingegen für Dietmar Busch und Bernd Völker Start und Ziel beim Weinstraßenmarathon. Im kalten Frühjahr reiste der Verein außerdem nach Hannover. Bei frostigen Temperaturen überquerten Martin Karrer, Tobias Wunderlin und der Heimstarter Rudolf Pongs die Ziellinie des Marathonlaufes.

Gabi Kief überreichte Präsente für die schnellsten Zeiten an Hervé, Christian und Dietmar. Für die höchste Laufleistung des Jahres bei Wettkämpfen für den Verein wurde Bernd Völker geehrt.

Die Lieblingsdistanz war 2022 der Halbmarathon, 31 Zieleinkünfte meldeten die aktiven Mitglieder. Immer beliebter werden die Cross- und Trailläufe. Fast als Profi kann hier Günter Wiedemann genannt werden, seine Bilanz waren 24,7 Kilometer in Weinheim, 37 Kilometer beim Pfalz Trail, 37 Kilometer beim Neckarcross – und das Paradestück lieferte er in und um Heidelberg beim 66 Kilometer langen Demon-Trail ab: 11:08 Stunden bedeuteten Platz eins in seiner Altersklasse.

Immer zahlreicher werden außerdem die Walker, für die Jutta Stotz verantwortlich zeichnet. Acht Teilnehmer waren in Hannover nach zehn Kilometern im Ziel, die schnellste Zeit walkte Juliane Karrer und freute sich über ein Präsent. Annalena, David, Laura, Lukas und Matti glänzten mit den Medaillen um die Wette, die sie für ihre Leistungen bei Bambini- und Schülerläufen erhielten.

Doris und Dietrich Freiburger aktivierten 38 Mitglieder zum Stadtradeln, der Verein verteidigte dabei seinen ersten Platz aus 2021. Die Organisatoren erhielten lobende Worte der Vereinschefin – und nachträgliche Glückwünsche zu ihrer Hochzeit. Auch die harmonisch zusammenarbeitende Vorstandschaft erhielt eine Anerkennung. Zehn Jahre im Verein sind Uli Schoewerling und Richard Kunkel aus Zermatt. Dort kommen die MTKler unter, die in Zermatt laufen.

Weitere Highlights waren die Zielverpflegung beim Dämmermarathon in Mannheim, die selbstverständliche Teilnahme beim Kinderferienprogramm und das vereinsinterne Grillfest. Gut 40 Personen haben sich für die Reise zum Leipzig-Marathon im April 2023 bereits angemeldet, Cheforganisator ist erneut Hans-Jürgen Stotz, bei dem auch die neue Teamkleidung angesehen werden kann. zg