Beschwingte Gospelklänge

Ketsch. Der Magie des Gospelgesangs erlagen einige Sänger, die im Jahr 2000 bei einer Hochzeit sangen. So gründeten sie zusammen mit dem begnadeten, damals 20-jährigen Pianisten und Kirchenmusiker Bernd Camin innerhalb des MGV Heiligenstein einen Chor, der sich dem modernen Gesang mit einem Schwerpunkt im geistlichen, vorwiegend englischen Liedgut widmen sollte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Leitung von Bernd Camin, der viele Lieder speziell für seine Chöre arrangiert, treffen sich inzwischen regelmäßig freitags Jung und Alt aus Römerberg und der Umgebung von Speyer, um fröhlich und beschwingt miteinander zu proben.

Highlights der Auftritte der „Magic Gospel Voices“ Heiligenstein sind die Jahres- und Adventskonzerte. Auch Aufführungen mit Clemens Bittlinger und Kathy Kelly sowie ein Baggerseekonzert waren bisherige Höhepunkte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eintritt kostet 15 Euro

Nun kommt der Chor auch auf die andere Rheinseite. Mit einem umfassenden Programm wird am Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) in der Kirche St. Sebastian in Ketsch unter dem Titel „A soulful celebration“ ein Konzert geboten. Der Eintritt kostet 15 Euro. zg