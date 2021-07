Besonderer Besuch im Kletterwald

Ketsch. Die evangelische Kirchengemeinde war mit Teens on Tour im Kletterwald in Speyer - das Projekt für Jugendliche war schon länger nicht mehr dort. Im Herbst 2020 ging es zwar in die Sprungbude nach Heidelberg, im Februar war dann eine Rallye durch Ketsch anberaumt, aber es war der erste richtige Ausflug nach dem Lockdown im November.

Gemeinsam mit 14 Jugendlichen galt die Johanneskirche als Treffpunkt. Der Tag stand unter dem Motto von 4. Mose 27,12: „Und der Herr sprach zu Mose: Steig auf dies Gebirge Abarim und sieh auf das Land, das ich den Israeliten geben werde.“

Die Jugendlichen mit Diakonin Stefanie Uhlig hörten davon, wie Gott Mose ein neues Land zeigt und dass sie ebenfalls in den Höhen des Kletterwaldes eine neue Perspektive einnehmen können und so sich selbst und ihre Kameraden neu kennenlernen können.

Parcours und Seilbahn

In kleinen Gruppen wurden die unterschiedlichen Parcours im Kletterwald gelöst. Der Speyerer Kletterwald verfügt über insgesamt zehn Parcours, die auf über 60 000 Quadratmetern verteilt sind. In schwindelerregender Höhe testete der Nachwuchs seine Grenzen aus. Besonders aufregend waren die Seilbahnen, an denen die Jugendlichen herunterfahren konnten. Das nächste Teens on Tour-Event ist für Samstag, 11. September, geplant.

Seit Sommer 2018 gibt es das Projekt in der evangelischen Kirchengemeinde: Teens on Tour ist für Jugendliche im Alter zwischen zehn und 13 Jahren. Viermal im Jahr gehen geht es dabei on Tour: Mal wird ein Ausflug gemacht, mal bleiben die Protagonisten in der Enderlegemeinde, mal wird es aktionsreich, mal kreativ, mal sportlich oder mal lecker - „aber auf jeden Fall immer anders und immer cool“, weiß der Nachwuchs. zg/mab