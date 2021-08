Ketsch. Wahrscheinlich werden die Teilnehmer in Ketsch nicht gleich zu den Weltmeisterschaften im so genannten Splashdiving zugelassen, aber der Spaß wird allemal im Vordergrund stehen, wenn am Mittwoch, 18. August, ab 14 Uhr zum Arschbomben Battle geladen wird.

Emanuel Kuderna und seine Kollegen von der Mobilen Jugendarbeit Brühl-Ketsch organisieren den Wettbewerb, bei dem die beste Arschbombe gesucht wird, nach 2018 und 2019 zum dritten Mal. „Runter komme sie alle!“ könnte das Motto lauten, nachdem 2020 Corona-bedingt ausgesetzt werden musste – nun sind wieder die besten, weil schönsten und größten Platscher gefragt.