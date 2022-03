Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

neulich packte mein Herrchen eine Tasche und war ganz besorgt: „Marley, ich bin für ein paar Tage weg, du kannst nicht mit, aber die Oma passt auf dich auf, okay?“, sagte er etwas zerknirscht.

Ich tat natürlich zunächst ein bisschen beleidigt, er soll ja nicht denken, dass er sich hier ohne mich vergnügen kann. Aber – unter uns gesagt – dachte ich sofort, als ich das Wort „Oma“ hörte: Jackpot!

Denn, Freunde, es gibt nichts Besseres als ein paar Tage bei der Oma. Was nicht zuletzt daran liegt, dass dies für mich als Hund etwa so viel bedeutet wie ein Luxus-Urlaub in einem Fünf-Sterne-Wellness-Resort für euch Menschen.

Streicheleinheiten und Knuddelrunden in Dauerschleife, schöne Spaziergänge auf den allerschönsten Wegen, damit es für meine Pfoten ja nicht unangenehm wird und natürlich jeden Tag selbst gekochtes Mittagsessen – wahrlich ein echter Traum!

Die Oma ist nämlich in einer Zeit groß geworden, da gab es so etwas wie Trockenfutter für Hunde einfach gar nicht und deshalb traut sie den „gepressten Futterknoddel“, wie sie diese abfällig nennt, auch erst gar nicht.

Sie nimmt zwar von meinem Herrchen immer brav meine Futterbox entgegen, aber dann zwinkert sie mir zu und die Dose verschwindet im Vorratsschrank in der Ecke. Dann brauche ich nur noch um die Mittagszeit mein Mäulchen zu lecken, sie treu anzuschauen und schon geht sie zum Herd und kocht speziell nur für mich. Da muss dann sogar der Opa warten, bis der Marley versorgt ist, denn der Opa kriegt zwar auch jeden Tag frisch gekocht, aber ich stehe in der Hierarchie als Besucher natürlich noch etwas weiter oben.

Bei der Oma habe ich kein Körbchen, sondern gleich einen ganzen Sessel mit kuscheligen Kissen für mich. Von dieser „Residenz“ aus habe ich den kompletten Überblick über den Opa, der im Wintergarten sitzt und Kreuzworträtsel macht, die Oma, die in der Küche werkelt, und in den Garten, wo ab und zu Vögel vorbeikommen, was ich natürlich sehr interessant finde.

Außerdem ist der Sessel hoch genug, sodass sich die beiden nicht extra bücken müssen, um mich zu streicheln, wenn ich dort – nennen wir es beim Namen – „Hof halte“. Weil die Oma übrigens mal Friseurin war, ist das entspannte Fellbürsten natürlich fester Bestandteil meines täglichen Wellnessprogramms. Der Marley soll sich ja wohlfühlen, wie sie sagt, und – man glaube es mir – das tut er auch.

Das Schöne ist, mein Herrchen weiß zwar, dass es mir bei der Oma bestens geht, aber er hat trotzdem immer ein schlechtes Gewissen, hehe. Dies wiederum verschafft mir manchmal ein neues Spielzeug, wenn er zurückkommt, oder zumindest das eine oder andere Leckerli mehr.

Ich finde jedenfalls, jeder sollte so eine Oma haben, ob Mensch oder Hund, denn diese Omas sind irgendwie die Besten.

Euer Marley csc