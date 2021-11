Bestes Video aus Ketsch

Ketsch. Die Ereignisse überschlagen sich im Lilienweg. Dort, wo Anna und Matthias Wurm alias „Notes from the livingroom“ sich gerade über die Nominierung für den 39. Deutschen Pop Preis freuten (wir berichteten), kam eine weitere tolle Nachricht für das Popduo herein. „Wir sind völlig überwältigt, denn wir erhielten gerade von der Deutschen Popstiftung den Preis in der Kategorie Bestes Video 2021“, lässt der Gitarrist Matze Wurm, der schon bei „Jezebel’s Tower“ die Saiten glühen ließ, unsere Zeitung wissen.

Das Video, das in Eigenproduktion im Wohnzimmer entstand, ist ein echtes Familienwerk, denn neben der Musik von Anna und Matze Wurm war Sohn Gabriel eingebunden und tritt im Video in Erscheinung ebenso wie Tochter Amelie. Deren, im letzten Kindergartenjahr gefertigte Rakete taucht in dem aufwendig gestalteten Video immer wieder auf. Auch Freunde des Musikerehepaars wirkten spontan mit.

Wurm ist Autodidakt

Autodidaktisch hat sich Matze Wurm das Wissen rund um Videos erarbeitet, Wohnzimmer und Küche gaben das Filmset und nun wurden die Anstrengungen gewürdigt. csc