Betreuungsangebot zur Entlastung

Ketsch. Der kirchliche Pflegedienst Kurpfalz bietet jeden Mittwoch (außer feiertags) von 9.30 bis 12.30 Uhr die Betreuungsgruppe „Café Vergissmeinnicht“ in der Seniorenwohnanlage Gassenäcker 4a in Ketsch an. Das Angebot dient sowohl als Begegnungsort für hilfsbedürftige, einsame Senioren als auch für Menschen, die unter einer kognitiven Störung wie beispielsweise dementieller Erkrankung leiden und zur Entlastung pflegender Angehöriger, heißt es in einer Mitteilung.

Das gemeinsame Frühstücken steht im Mittelpunkt jedes Treffens. Daneben gibt es verschiedene jahreszeitliche Angebote, singen altbekannter Lieder, Gedächtnistraining oder Bewegungsübungen, die auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind. Dies sorgt für Unterhaltung und eine entspannte Atmosphäre, in der Kommunikation gefördert und Erinnerung angeregt wird.

Die Gäste erhalten neue Lebensqualität und Angehörige können in dieser Zeit neue Kraft tanken. Die Kosten werden in der Regel von der Pflegekasse übernommen. zg

