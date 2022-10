Bettdeckenhochheber und Heuschreckenknabberlinge

Ketsch. Tanja Hamleh und Klaus-Dieter Köhler haben eine Oper für Kinder ab fünf Jahren geschrieben. „Es war einmal…“ ist ein Opernfilm, der eine einzigartige Mischung aus Oper, Theater und Film ist – am Sonntag, 9. Oktober, um 11 Uhr ist er in einer Matinee im Central Kino zu sehen. Die Dauer des Opernfilms beträgt 60 Minuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Professor Zacharias Zauberkogel ist ein verschrobener Erfinder, der neben vielen anderen nützlichen Dingen wie zum Beispiel einem Bettdeckenhochheber auch ein ganz besonderes Märchenbuch erfunden hat. Das Märchenexplorationszauberbuch. Davor sitzend kann er seinen Feierabend genießen und bei selbst erfundenen Heuschreckenknabberlingen seine Lieblingsmärchen lesen und sehen wie in einem echten Kinofilm.

Doch eines Abends passiert etwas Überraschendes. Eine der Märchenfiguren aus seinem Buch macht sich selbstständig und landet mitten im Wohnzimmer des Professors. Und nicht nur das. Es handelt sich um seine Lieblingsfigur, den gestiefelten Kater, der sich noch dazu als sehr charmante Katze entpuppt und ihm eine haarsträubende Geschichte erzählt. Das Märchenland sei in Gefahr, da die böse Hexe Davina Diavolo den zerbrochenen Spiegel des Teufels aus der Schneekönigin reparieren konnte und nun auf dem Weg ist, alle Märchen ins Gegenteil zu verdrehen.

Mehr zum Thema

So wird Schneewittchen an dem vergifteten Apfel sterben, Dornröschen nie mehr erwachen und Gretel die böse Hexe beim Kinderbacken eifrig unterstützen. Nur ein mutiger, märchenliebender Mensch, der in die Welt der Märchen reist, kann jetzt Rettung bringen. Und nicht nur das, dem Professor bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Morgengrauen, um sieben spannende Aufgaben zu lösen.

Zum Schluss muss er der Schneekönigin ihre liebste Schneeflocke abluxen und mithilfe der gestiefelten Katze die Kraft des bösen Spiegels für immer zerstören. Wird es den beiden Helden gelingen, die Märchenwelt zu retten? Das Gute muss einfach über das Böse siegen ... zg