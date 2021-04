Bewegung in der Stille

Ketsch. Ein ganzheitliches Entspannungs- und Bewegungstraining unter dem Motto „Starte entspannt in den Feierabend“ bietet die TSG mit ihrem neuen Onlineworkshop.

Durch Bewegung in die Stille wollen die Vereinsverantwortlichen bei den Teilnehmern innere Spannungen abbauen, sie mehr Vitalität spüren lassen, neue Energiepotenziale freisetzen sowie Leichtigkeit und Freude erspüren lassen. Mit verschiedenen Flow-Meditationen wird über achtsame und beschwingte Bewegungsabfolgen in Kombination mit Atmung und Konzentration geübt, den Alltagsballast bewusst loszulassen und gelernt, in der Ruhe und Stille wieder mehr Lebensqualität zu empfinden.

Yoga und Fantasiereise

Elemente aus dem Yoga und Fantasiereisen runden den Workshop ab. Er beginnt am Mittwoch, 21. April. Die zehn Einheiten finden dann wöchentlich von 19 bis 20 Uhr statt. Alle Stunden sind online, auch wenn die Sporthallen eventuell vor Kursende wieder geöffnet sein sollten.

Nach entsprechendem Zahlungseingang für das Angebot wird den Teilnehmern der Zugangslink für die Kursstunden zugesandt. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Info: Anmeldungen sind unter www.tsg-ketsch.de möglich.