Eine dunkle Rauchwolke wies den Feuerwehrleuten aus Ketsch, Brühl und Schwetzingen schon von Weitem den Weg. Gegen 16 Uhr waren die Einsatzkräfte am Donnerstag zu einem Dachstuhlbrand gerufen worden. In der Doppelhaushälfte in der Hardtwaldstraße hatte sich aus noch ungeklärte Ursache das Feuer entwickelt.

Schnell gingen die Brandbekämfer von außen über die Drehleiter aus Schwetzingen

...