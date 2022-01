Bezahlbares Wohnen

Ketsch. Der Ortsverein der SPD in lädt zu einem Online-Vortrag mit Diskussionsrunde mit Dr. Iris Beuerle am Mittwoch, 2. Februar, um 19 Uhr ein. Wie in vielen anderen Gemeinden auch ist in Ketsch bezahlbarer Wohnraum ein knappes Gut. Die Verbandsdirektorin des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen ist Expertin dafür. Sie vertritt die 300 gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Immobilienunternehmen des Verbandes, die in Baden-Württemberg beheimatet sind.

Im Mittelpunkt wird das Grundstück in der Kolpingstraße 16 stehen. Es gehört der Gemeinde und es stellt sich die Frage der zukünftigen Nutzung. Da viele Familien händeringend nach einer bezahlbaren Wohnung suchen, liegt der Gedanke nahe, ein in der Ortsmitte befindliches Grundstück in Wohnraum zu verwandeln. Wie dies gelingen kann, soll mit Dr. Beuerle erörtert werden.

Die Teilnahme ist über den Link www.t1p.de/spdketsch möglich. Der Zugangslink ist auch über die Facebookseite der SPD zu finden: www.facebook.com/wirfuerketsch . zg

