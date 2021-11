Bilderbuchkino zu Weihnachten

Ketsch. Die Vorlesepatinnen präsentieren am Montag, 6. Dezember, um 15 Uhr in der Gemeindebücherei wieder ein Bilderbuchkino, diesmal nach dem beliebten Buch „Wie weihnachtelt man?“ von Kathrin Schärer:

„Weihnachten ist, wenn mir alle ein Geschenk bringen.“ Das erklärt die Eule dem kleinen Hasen und der erzählt es genauso weiter. Bald basteln alle Tiere ein Geschenk für die Eule. Doch als es so weit ist, gibt es eine Überraschung nach der anderen – eine witzige Geschichte über den Sinn des Schenkens. Alle Kinder ab dem Vorschulalter sind eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt in der Bücherei in der Goethestraße oder telefonisch unter 06202/60 67 76. zg