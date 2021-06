Bin ich geschrumpft?

Hallo Kinder! Gestern war ich bei meinem Arzt, um sicher zu sein, dass ich gesund bin und mein Körper fit ist. Ich stellte vor diesem Check fest, dass ich der letzte Patient an diesem Tag bin. Bei dieser Gelegenheit hat der Arzt auch gleich meine Körpergröße abgemessen. Ich war total verwundert! Als ich morgens zuvor meine Größe gemessen hatte, war ich zwei Zentimeter größer als abends beim Doktor! Wie kann das denn sein? Bin ich etwa über den Tag geschrumpft? Mein Arzt konnte mich zum Glück beruhigen: Das sei bei allen so und ganz normal. Er hat mir dann erklärt, woran genau das liegt. Der Grund dafür ist nämlich, dass man in seiner Wirbelsäule auch Bandscheiben hat, die wie kleine Schwämme funktionieren. Dadurch federn sie unsere Bewegungen ab. Ohne die Bandscheiben wäre unser Rücken ganz steif und wir könnten ihn kaum bewegen, beschrieb er. Über Nacht saugten sich die Bandscheiben dann mit Flüssigkeit voll, welche tagsüber, durch unsere Bewegung und durch die Schwerkraft der Erde, wieder herausgepresst werde. Die Bandscheiben zwischen den Wirbeln werden also tagsüber kleiner, weshalb die Wirbelsäule kürzer wird und wir folglich kleiner. Ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren und ihr werdet sehen: Abends seid ihr ein bisschen kleiner als morgens.

