Bislang 98 Radler in zehn Teams

Ketsch. Die lokale Agenda 21 hat zusammen mit den Vereinen Umweltstammtisch und Sonnenernte das „Team Nachhaltigkeit Ketsch“ beim Stadtradeln angemeldet und freut sich über jeden Mitradler, ganz gleich für welches Team, teilt der Verein Sonnenernte mit. Die gefahrenen Kilometer würden Ketsch zugeschrieben. 2020 hätten sich 153 Ketscher beteiligt. Im Kreisranking hätten die besten beiden Ketscher Teams den siebten und 14. Platz von insgesamt 562 Teams erreicht – „ein wirklich herausragendes Ergebnis“.

Sonnenernte hofft, dass für die Enderlegemeinde eine dreistellige Teilnehmerzahl, vielleicht sogar mehr Teilnehmer als im letzten Jahr, in die Pedale treten; bisher hätten sich 98 Radler in zehn Teams registriert (www.stadtradeln.de/ketsch).

Derweil sind die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung als Videokonferenz am Donnerstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen. Änderungswünsche zur Tagesordnung könnten schriftlich bis Montag, 7. Juni, an die Vorstandschaft oder per E-Mail an sonnenente@web.de geschickt werden. zg