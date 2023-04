Blitzschach-Dorfmeisterschaf in Ketsch: Schrepp wird Dorfmeister

Ketsch. Mit einer Rekordbeteiligung von 18 Spielern wurde am Gründonnerstag die traditionelle Blitzschach-Dorfmeisterschaft durchgeführt. Spielleiter Florian Schrepp und Vorstand Karl-Heinz Schleich zeigten sich über den sehr guten Besuch höchsterfreut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zahlreiche Jugendspieler fanden erstmals den Weg ins Ferdinand-Schmid-Haus und zeigten dort ihr Können. In Abwesenheit von Titelverteidiger Julius Malsam und Spitzenspieler Marcel Herm, beide vertreten die Farben des Schachclubs beim Osterturnier in Deizisau, war Martin Schrepp ein heißer Kandidat auf den Turniersieg. Martin Schrepp wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht und konnte einen ungefährdeten Sieg feiern. Nach 17 Runden hatte er sagenhafte 17 Punkte auf seinem Konto und 2,5 Punkte Vorsprung auf seine Verfolger. Spannend war der Platz um die Medaillenränge – hier teilten sich Florian Schrepp und Yasin Öztürk, mit jeweils 14,5 Punkten, die Plätze zwei und drei. Julius Elkg schaffte 13,5 Punkte und holte Platz vier vor Philipp Wadlinger, der mit 11,5 Zählern den fünften Rang erreichte. Mit der Siegerehrung ging nach über vier Stunden Spielzeit eine denkwürdige Dorfmeisterschaft zu Ende. Am Freitag, 14. April, finden Nachholpartien zur Vereinsmeisterschaft statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand- Schmid-Haus.