Blumen und Bäume auf der Agenda

Ketsch. Der Gemeinderat trifft sich am Montag, 19. April, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rheinhalle. Auf der Tagesordnung steht nach der Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung der Antrag der SPD auf Anlegen einer Blühwiese auf der kommunalen Grünfläche an der Wiesenbacher Straße, die Einführung einer Baumschutzsatzung – ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen sowie Berichte des Bürgermeisters und schließlich die Anfragen der Gemeinderäte und Sitzungsbesucher.

Besucher der Sitzung werden gebeten, bis zum Einnehmen des Sitzplatzes sowie bei dessen Verlassen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Des Weiteren gilt die allgemeine Abstandspflicht von mindestens 1,5 Meter, heißt es in der Einladung. zg/ras