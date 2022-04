Ketsch. Timo Wangler fordert als Bürgermeisterkandidat „Ohren auf für die Jugend“. Bei einem ungezwungenen Treffen am Samstag, 30. April, 16 bis 21 Uhr, möchte er den Anliegen der Ketscher zwischen 16 und 25 Jahren Gehör schenken. Geplant ist ein lockerer Nachmittag am Beachplatz der TSG in entspannter Atmosphäre. „Vieles von dem, was wir heute entscheiden, wird maßgeblich die Zukunft der kommenden Generationen beeinflussen“, erklärt Timo Wangler dazu.

