Bonds Aston Martin

Ketsch. Als Dank für die engagierten Mitglieder lud die Vorstandschaft des Motorsportclubs zur Fahrt nach Frankfurt in die Klassikstadt. Sie existiert seit dem Jahre 2010 und sie ist der Standort von 33 verschiedenen Firmen, die sich dem Erhalt, dem Verkauf, der Kultivierung und der Präsentation der schönsten und teuersten Autos der Welt verschrieben haben.

Ferraris, Lamborghinis, AMG Mercedes, Mc Laren und viele andere kann man dort aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Die Location könnte idealer nicht sein – das riesige Areal ist ein Fabrikgebäude mit 100-jähriger Tradition, in dem zunächst eine Landmaschinenproduktion residierte und später sogar die Bundesdruckerei ihre 50-D-Mark-Scheine druckte. Bei der Führung war zu erfahren, dass so manches Auto einen Wert von weit über 5 Millionen Euro hat – wie etwa ein Aston Martin DB5 von James Bond oder ein BMW 507, der im Besitz von Elvis Presley war. Über den Odenwald mit Einkehr ging der tolle Ausflug zurück nach Ketsch. zg