Der Wassersportclub (WSC) und sein Boothausfest haben eine lange Tradition in der Enderlegemeinde. Umso größer ist die Vorfreude, dass nun wieder am Kraichbach gefeiert werden kann. „Wir eröffnen unser Fest am Samstag, 9. Juli, um 14 Uhr. Parallel findet dann das von der Spvgg organisierte Entenrennen statt und bei uns können sich die Gäste Kaffee und Kuchen sowie Salate, Grillgut und kühle

...