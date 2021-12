Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bridgeclub - Spieler denken beim Turnier in der Gemeinde auch an den guten Zweck und übergeben eine Spende an den Bürgermeister Bridgeclub Ketsch spendet fürNachbarschaftshilfe und Jugend

Für den Bridgeclub Ketsch übergeben die stellvertretende Vorsitzende Margret Meier (v. l.), Vorsitzende Ilse Marie Oswald und Schriftführerin Ellen Dorn (r.) eine Spende für die Nachbarschaftshilfe und die örtliche Jugendarbeit an Bürgermeister Jürgen Kappenstein. © Janson