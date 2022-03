Brocke wünscht sich einen Ortsverein in Ketsch

Ketsch. Es ist beinahe historisch zu nennen, was sich im „Da Ciccio“, dem Clubhaus der Sportvereinigung 06, zutrug – denn die Freien Demokraten hielten nach fünf Jahren Pause wieder eine Monatsversammlung in der Enderlegemeinde ab. „Ich war sehr froh, dass so viele nach Ketsch gekommen sind, denn unsere Ortsgruppe ist ja nicht so groß“, sagte Chris Brocke, der für die FDP im Gemeinderat sitzt.

Es brauchte schon die Unterstützung der FDP-Aktiven aus anderen Orten, um eine ordentliche Anzahl in Ketsch versammeln zu können. Die Gäste kamen aus Oftersheim, Plankstadt oder Brühl. Tatsächlich ist es in aller Regel so, dass der Ortsverein Oftersheim mit Holger Höfs an der Spitze die Freien Demokraten um sich schart, die dann aus ihren Ortsgruppen eben nach Oftersheim zur Monatsversammlung pilgern.

Chris Brocke gibt frank und frei zu, dass die berühmte Manpower in der Enderlegemeinde noch nicht ausreicht, um einen Ortsverein wieder ins Leben zu rufen. Vor fünf Jahren wurde die Organisationseinheit nach internen Querelen vom Kreisverband geschlossen. Im September 2020 wurden dann in Oftersheim zwei neue Ortsgruppen formiert – eben jene in Ketsch und in Plankstadt. „Wir brauchen eine gewisse Anzahl von wirklich aktiven Mitgliedern“, sagte Chris Brocke, der sich freilich einen eigenen Ortsverein wünscht, der gleichwohl für zusätzliche Verwaltungsarbeit sorgen würde. Bei derzeitiger Ausstattung sei dies aber noch völlig verfrüht und unter dem Dach des Kreisverbands finde man die richtige Heimat.

Zur nächsten Gemeinderatswahl

„Wir wollen im Idealfall vor der nächsten Gemeinderatswahl versuchen, einen Ortsverein zu gründen“, sagte Chris Brocke. Das Ketscher Ratsmitglied, das die Ehre hat, immer zum Schluss seine Stellungnahmen im Gremium abzugeben, was wahrlich nicht einfach ist, weil die Vorredner bereits (fast) alle guten (und schlechten) Argumente „weggenommen“ haben, hat sich inmitten der Fraktionen etabliert. Das Ansinnen, noch weiter zu wachsen, könnte vor allem dann von Erfolg gekrönt sein, wenn die politisch Gleichgesinnten auf Bundesebene einen guten Job machen. Schließlich ist die FDP mit Bundesfinanzminister Christian Lindner Teil der Ampelkoalition, die die Regierungsmehrheit stellt. In Ketsch war die Versammlung übrigens auch, weil sich ein Kandidat der Bürgermeisterwahl vorstellte. mab