Bub rennt beim Kicken vor Auto

Ketsch. Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist ein sechsjähriger Junge am Samstagnachmittag bei einem Unfall in der Karlsruher Straße. Wie die Polizei mitteilt, war der Bub gegen 16 Uhr zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Den Ermittlungen zufolge hatte er zuvor in einer angrenzenden Wohnanlage mit anderen Kindern Fußball gespielt und wollte den wegrollenden Ball stoppen.

Dabei lief er allerdings vor das Auto einer 26-Jährigen, die laut Polizei keine Möglichkeit hatte, den Zusammenstoß zu verhindern. Der Sechsjährige kam vorsorglich für weitere Untersuchungen in die Kinderklinik nach Mannheim. pol