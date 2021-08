Café Kaufmann übernimmt

Ketsch. Der Ketscher Kleintierzuchtverein bietet auf seinem Vereinsgelände in der Seestraße 130 weiterhin frische Grillhähnchen mit Pommes oder hausgemachtem Kartoffelsalat zum Mitnehmen an. Ab dem 1. September übernimmt allerdings das Café Kaufmann als Nachpächter der Vereinsgaststätte die beliebte Aktion. Der Straßenverkauf findet weiterhin jeden Mittwoch von 11.30 bis 18.30 Uhr statt. Eine Vorbestellung idealerweise am Tag zuvor oder mindestens zwei Stunden vorher ist in jedem Fall notwendig und zwar direkt beim Café Kaufmann, unter der Telefonnummer 06202/ 692 244 oder unter der Handynummer/Whatsapp 0152/ 013 475 02.

