Calisthenics-Park: Jugendstiftung hilft in Ketsch mit 3000 Euro

Ketsch. Mit 3000 Euro fördert die Jugendstiftung Baden-Württemberg den geplanten Calisthenics-Park in Ketsch. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) im Anschluss an die heutige Kuratoriumssitzung, die in Sersheim stattfand und welcher er als jugendpolitischer Sprecher der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion angehört, mit.

„Ich freue mich sehr darüber, dass der Antrag aus Ketsch berücksichtigt wurde. Der Calisthenics-Park ist ein Projekt, welches von Jugendlichen initiiert wurde und welches von Jugendlichen mit sehr viel Initiative weiterverfolgt wird“, so Sturm. Bei Übungen mit Geräten im Calisthenics Park wird nur mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet, Vorbild ist der legendäre „Muscle Beach“ in Santa Monica, in der Nähe von Los Angeles. Im Mai hatte der CDU-Parlamentarier die Jugendgemeinderäte und Jugendbeiräte der Region zu einer Präsentation der Jugendstiftung in Hockenheim eingeladen (wir berichteten). Lukas Wiesehöfer, der Beauftragte für das Programm „Jugend bewegt“, hatte die Arbeit der Jugendstiftung vorgestellt und auf Fördermöglichkeiten hingewiesen.

Sturm: „Nach den Förderrichtlinien ist der Calisthenics-Park nur dann förderfähig, wenn Jugendliche durch Jugendbeteiligungsformate maßgeblich beteiligt wurden. Diese Voraussetzung ist in Ketsch klar erfüllt, denn der Calisthenics-Park wurde von Jugendlichen initiiert, die Jugendlichen haben bisher viel Geld gesammelt und sind an der Planung beteiligt.“ Die Gesamtkosten betragen rund 44 000 Euro, durch Vorbereitungsarbeiten des ForstBW können die zu finanzierenden Kosten auf 22 000 Euro gedrückt werden.