Mit Bildern von Menschen in Not wurden die Sorgen und Nöte unserer Tage mitten in die Gemeinde getragen. An Stäben befestigt standen die großen Plakate buchstäblich direkt im Blickfeld der Gottesdienstbesucher. So haben die Verantwortlichen in der Kirchengemeinde Brühl/Ketsch auf die Arbeit der Caritas aufmerksam gemacht.

Caritas – der Name leitet sich vom lateinischen Begriff für Liebe

...