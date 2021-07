Central-Kino Ketsch: Trostlose Grünfläche - oder "naturnahe" Gestaltung?

Ketsch. Es ist tatsächlich nicht der schmuckvollste Platz in Ketsch, und Besucher des Central-Kinos dürften ihn eher als Parkmöglichkeit statt als Ort zum Verweilen wahrnehmen: Der Schillerplatz in der Enderlestraße, direkt gegenüber vom Lichtspielhaus. Außen herum stehen einige ältere Bäume, mittendrin vereinzelt Büsche und ansonsten gibt es nur eine große Grünfläche, auf der sich Gras und kleinere Pflanzen nach Belieben ausbreiten. Am Rand sind kahle Stellen entstanden, weil hier wohl regelmäßig Autos stehen. Ein langes Rechteck aus Steinplatten lässt erahnen, dass in der Mitte der Anlage einmal ein separater Bereich angelegt war – heute ist auch dort alles mit Gras zugewachsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Leser unserer Zeitung hat sich wegen dieses in seinen Augen unansehnlichen Ortes gemeldet: Dort kämen schließlich auch viele Besucher von auswärts vorbei, wenn sie sich einen Film ansehen würden. Könne denn die Gemeinde nicht etwas tun, um den Schillerplatz aufzuhübschen? Rund um den Marktplatz sei inzwischen eine hochwertige und gepflegte Grünanlage entstanden, die Einheimische und Gäste erfreue.

Ketsch Ketsch: Trostlose Grünfläche vor Central-Kino - oder "naturnahe" Gestaltung? 7 Bilder Mehr erfahren

Marc Schneider muss ein wenig schmunzeln, als er von dieser Anfrage hört. „An die Gemeinde ist immer wieder der Wunsch herangetragen worden, mehr Grünflächen im Ort naturnah zu gestalten. Das wurde im Gemeinderat gefordert, aber auch aus der Bevölkerung gab es dazu immer wieder Bitten. Der Schillerplatz ist nun eine solche Fläche, bei der wir seltener mähen und die Natur möglichst sich selbst überlassen“, erklärt der neue Bauamtsleiter.

Blüte dauert nur einige Wochen

Dass sich jetzt Bürger melden, die sich am Anblick der naturnahen Grünfläche stören, ist für Marc Schneider wenig verwunderlich. „Klassische gärtnergepflegte Grünflächen und naturnahe Wiesen sind eben zwei grundverschiedene Dinge: Weil Wildblumen immer nur einige Wochen im Jahr blühen, sind solche Bereiche die meiste Zeit eher eine recht triste Fläche, was dann zu Lasten der Optik geht. Wir können es nicht allen recht machen. Unser Ziel ist es, im Ort einen Mix hinzubekommen: Der Marktplatz, aber zum Beispiel auch die Kreisverkehre als Begrüßung an den Ortseingängen, werden wir weiter regelmäßig bearbeiten und den Schwerpunkt auf die Optik legen. An anderen Stellen, wie dem Schillerplatz, wollen wir hingegen etwas für den Natur- und Artenschutz tun“, sagt Marc Schneider.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das heiße aber nicht, dass die Gemeinde an diesen Stellen gar nichts mehr mache: Am Schillerplatz würden demnächst einzelne abgestorbene Bäume gegen Neupflanzungen ausgetauscht. Und auch die Wege am Rand sollen bald vom Unkraut befreit werden, denn die naturnahe Gestaltung soll sich nicht auf den Bürgersteig erstrecken und dort zu Problemen führen.

Grundsätzliche Zustimmung zu naturbelassenen Grünflächen kommt vom Naturschutzbund (Nabu). Christine Neumann-Schwab, die für das Gebiet Ketsch zuständig ist, betont, wie wichtig solche Lebensräume für Pflanzen und Insekten seien. „Der Wert dieser oft doch eher kleinen Flächen innerhalb von Ortschaften entsteht vor allen Dingen durch die Vernetzung vieler Stücke. Deshalb ist es letztlich überall sinnvoll, solche Areale anzulegen“, sagt die Naturschutzexpertin.

Nabu weiß nichts von Blühwiese

Allerdings sei weder dem Nabu noch dem Umweltstammtisch bekannt, dass der Schillerplatz auch tatsächlich zu einer Blühwiese umgestaltet wurde – im Gegensatz zu anderen Stellen in Ketsch, wo das bereits geschehen sei. „Eine Blühwiese muss extra angelegt werden. Sie ist zwar irgendwann tatsächlich verblüht, bietet aber auch dann noch vielen Tieren Nahrung und Schutz. Und die Samen der einjährigen Pflanzen reifen schließlich und sorgen im nächsten Frühling wieder für eine schöne bunte Wiese“, macht Christine Neumann-Schwab die Vorzüge der speziellen Blühwiesen deutlich. Ein weiteres sinnvolles Konzept seien Staudenpflanzungen mit einheimischen Arten. Diese seien aber teurer und würden mehr Arbeit machen.

Einen guten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, aber auch die Anforderungen an eine naturnahe Blühwiese gebe die Aktion „Natur nah dran“. Bei diesem Kooperationsprojekt vom Nabu und dem Land Baden-Württemberg gibt es Vor-Ort-Schulungen, fachliche Unterstützung bei der Planung und eine finanzielle Förderung, damit Kommunen Wildblumenwiesen und Wildstaudensäume anlegen. Ab Mitte September können sich interessierte Städte und Gemeinden für eine Teilnahme in der dann startenden zweiten Runde der Aktion bewerben, heißt es. „Eine derart umgesetzte naturnahe Blühwiese ist in jedem Fall sinnvoll und wäre auch auf dem Schillerplatz möglich. Reine Rasenflächen sind hingegen im Angesicht des Klimawandels aus unserer Sicht keine Option mehr“, sagt Christine Neumann-Schwab.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3