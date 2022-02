Ein dreifach donnerndes „Ketsch Ahoi“ wird sicher mehrmals zu hören sein, wenn der Jubiläumsfilm „66 Jahre Narrhalla Ketsch“ am Fasnachtssonntag, 27. Februar, gleich zweimal und dann nochmals am Rosenmontag, 28. Februar, über die große Kinoleinwand im Central Kino in Ketsch läuft.

Alles,

...